Gea (70) gaat confrontatie met haar hoogtevrees aan

Je bent zeventig jaar en hebt al levenslang last van hoogtevrees. Wat ga je dan doen? Veel mensen zouden hun angst laten voor wat het is, maar de Warnsveldse Gea Moser denkt daar anders over.

‘Oma’ Gea, zoals ze zichzelf noemt, gaat de confrontatie aan en niet op een kinderachtige manier. Vrijdag loopt ze uit vrije wil de Caminito del Rey: een kilometers­lange, duizelingwekkende tocht in Spanje langs diepe afgronden. En dat terwijl thuis de was ophangen op het balkon al lastig is als oma Gea te dicht bij de rand komt.

De Warnsveldse kreeg de wandeltocht cadeau van partner Arnold Smits voor haar zeventigste verjaardag. Het cadeau bestond uit de keuze tussen drie tripjes, de andere twee hadden een veel onschuldiger karakter.

Maar Moser koos voor de Caminito del Rey, een route waar de twee ervaren wandelaars twee jaar geleden al in de buurt waren. Toen al zag het duo wat een spectaculaire plek het wandelpad bij El Chorro was, ten noordwesten van Malaga. De Caminito del Rey was toen echter niet toegankelijk omdat de route beveiligd en opgeknapt werd. Dat was nodig ook, want in de loop van de tijd vielen er 21 doden op de bijna vier kilometer lange wandelweg over een smal balkon dat in een 400 meter diep ravijn op 100 meter hoogte boven de rivier tegen de steile rotswanden is geklemd.

Afgrond

Om het nog iets leuker te maken, bestaan sommige plankieren zelfs uit glas, zodat wandelaars recht de afgrond in kijken.

Inmiddels is de route weliswaar een stuk veiliger, maar voor mensen met hoogtevrees nog altijd angstaanjagend. ,,Maar angsten zijn er om te overwinnen’’, vindt Moser. ,,Daarom zoek ik het ook op.’’ Niettemin zit de in totaal acht kilometer lange tocht sinds ze het besluit nam om te gaan elke dag in haar hoofd. ,,Als ik straks de eerste stap zet, is er geen weg meer terug, want het pad is daar te smal voor.’’

Na haar besluit om haar angst voor hoogten te gaan overwinnen, bedacht de Warnsveldse dat het mooi zou zijn om er meteen een goed doel aan te koppelen. Moser is al dertig jaar voorzitter van de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek. Met de stichting worden kinderen in het arme land gesponsord zodat ze naar school kunnen gaan.