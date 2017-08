Geboortenis wil naar oude Vitensterrein in Zutphen

Automobilist veroorzaakt schade op afgesloten brug in Zutphen

11 augustus Een automobilist heeft vrijdagochtend schade veroorzaakt op de Oude IJsselbrug in Zutphen. Ondanks de aanwezigheid van verkeersregelaars en afzettingen wist de bestuurder toch over de brug te rijden. De man reed volgens een ooggetuige al zigzaggend tussen borden en machines door op de brug, die vanwege een flinke renovatie is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Oude IJsselbrug in Zutphen is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.