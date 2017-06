Geboorteplaats

Museumdirecteur Roland Spek noemt Zutphen de ideale plek om Beethoven te eren. ,,Er zijn mensen die claimen dat Beethoven is geboren in Zutphen en niet in Bonn. Zijn vader was zanger en zou met een soort rondreizend circus hebben opgetreden in Zutphen. Met daarbij een vrouw die zwanger was dankzij Beethoven senior en in Zutphen beviel. Daar is geen bewijs van, ondanks vele onderzoeken. Maar er is ook geen bewijs dat Beethoven niét in Zutphen is geboren...''