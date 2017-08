Geld nodig voor sportvelden in Zutphen

Er moet in Zutphen de komende jaren nog flink worden geïnvesteerd in buitensportaccommodaties. Tot die conclusie komt de gemeente na een inventarisatie die de afgelopen tijd is uitgevoerd.

Vooral voetbalclubs AZC en Warnsveldse Boys hebben met ruimtegebrek te kampen en zijn toe aan uitbreiding of vervanging van velden. Verantwoordelijk wethouder Coby Pennings vraagt de gemeenteraad waarschijnlijk nog dit najaar om geld uit te trekken voor de verenigingen.

Verouderde velden

De gemeente inventariseerde de afgelopen tijd welke clubs met ruimtegebrek of verouderde velden te maken hebben. Daarbij werd ook het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van de verenigingen zelf om te bekijken wat de grootste knelpunten zijn voor de komende jaren. Dat resulteert in een meerjarenplanning en een financieel voorstel over de buitensportaccommodaties waarover de gemeenteraad een oordeel moet vellen.

Niet kantines

Het voorstel gaat alleen over velden, voor kantines en andere gebouwen zijn de Zutphense verenigingen zelf verantwoordelijk. “De vraag van de hockeyvereniging om een nieuw speelveld eerder dit jaar was mede de aanleiding om eens goed op een rij te zetten wat er nodig is. We willen weten wat ons te wachten staat, zodat we een goede planning over meerdere jaren kunnen maken”, motiveert Pennings het voorstel. “Daarbij bekijken we ook welke velden intensief worden gebruikt en welke niet, wellicht zijn er combinaties te maken.”

Intensief gebruik

AZC en Warnsveldse Boys stonden al voor vernieuwing over enkele jaren op de nominatie, maar de kans bestaat dat de gemeente eerder in actie moet komen. Pennings: “Ik maak me een beetje bezorgd dat ze het daarmee niet gaan redden. Bij die twee verenigingen worden de velden zeer intensief gebruikt, ze kunnen geen jaren meer mee.” Om die reden hoopt de Zutphense wethouder de buitensportaccommodaties al in de eerstvolgende begroting op te kunnen nemen.

Pilot gemeld