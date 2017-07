26-jarige Warnsvelder vanuit het niets bewusteloos geslagen

8 juli Een 26-jarige man uit Warnsveld is in de nacht van vrijdag op zaterdag door twee mannen zó hard in het gezicht geslagen, dat hij bewusteloos raakte, zo meldt de politie Zutphen. De zware mishandeling vond omstreeks drie uur ’s nachts plaats aan de Breegraven in Warnsveld, ter hoogte van de Lidl.