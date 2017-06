Geweld tegen de politie, hier liep het uit de hand

De wurging van een agent afgelopen weekend in Zutphen staat niet op zich. In ruim een jaar tijd hebben er minimaal zes andere incidenten plaatsgevonden in Oost-Nederland waarbij agenten werden toegetakeld of ernstig bedreigd. Een overzicht van waar het afgelopen jaar misging:

29 maart 2017 Zutphen: mishandeling

Een 48-jarige man loopt met een vork richting agenten nadat de politie een melding ontving van een conflict aan de Talmastraat. De man schopte een agent die hierdoor armletsel opliep Tijdens de aanhouding moet er pepperspray worden gebruikt om de 48-jarige tot bedaren te krijgen.

17 december 2016 Meppel: mishandeling

Een 25-jarige man uit Staphorst werd verzette zich in december bij zijn aanhouding in Meppel. Hij greep een agent in het kruis en wilde niet loslaten. De verdachte heeft op het politiebureau erkend dat zijn actie 'niet handig' was. De agent die in zijn kruis werd gegrepen heeft aangifte gedaan van mishandeling.

4 oktober 2016 Zwolle: zware mishandeling

Een 42-jarige Zwollenaar werd aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol probeerde een motoragent omver te rijden. Bij de actie bleef de motoragent ongedeerd maar werd zijn motor beschadigd. De motoragent wilde de man een stopteken geven. De man reed daarop opzettelijk tegen de agent aan. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en de auto werd in beslag genomen. De man werd poging tot zware mishandeling ten laste gelegd.

4 september 2016 Zutphen: bedreiging

Een 59-jarige bewoner in Zutphen bedreigde de politie met een schop en een stok nadat de agenten af waren gekomen op een melding over een conflict in de woning. De Zutphenaar was pas onder controle te krijgen nadat er twee keer pepperspray werd ingezet. Naar aanleiding van het conflict in de woning werden enkele aangiften van mishandeling gedaan, een agent deed aangifte van bedreiging.

9 juli 2016 Kampen: mishandeling

Een vader en zoon uit Kampen werden samen opgepakt. De zoon schold 's avonds laat surveillerende agenten uit. Toen hij daar niet mee wilde stoppen hield de politie de jongeman aan. Vervolgens ging de vader zich ermee bemoeien. Hij greep een agent bij de keel en duwde hem tegen de muur. Toen een andere agent zijn collega wilde ontzetten, schopte de vader de agent in zijn maag. De politie gebruikte pepperspray om de verdachte van het lijf te houden

14 januari 2016 Deventer: poging doodslag