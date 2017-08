GOODs ONLY stopt: 'Het werd fysiek en mentaal een te zware belasting'

Haar vaste klantenkring was loyaal. Kopers van verpakkingsvrije levensmiddelen kwamen zelf van Leiden naar Zutphen om spullen in te slaan. ,,Maar uiteindelijk was de groep vaste klanten te klein om het alleen te kunnen redden'', zegt Kulsdom. Ze benadrukt dat ze niét failliet is gegaan. ,,Ik zat op break even. Maar op een gegeven moment moet je doorgroeien. En dat kon ik niet in m'n eentje. Ik heb geprobeerd om een coöperatie te vormen met gelijkgestemde ondernemers en partijen uit Zutphen en omgeving. Dat is niet gelukt.''