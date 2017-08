Grote brand in bouwmarkt Zutphen met vuurwerkopslag, asbest komt vrij

Scootmobieler slaat op de vlucht na rammen politiebureau

23:54 Door met zijn scootmobiel meerdere keren tegen de toegangsdeur van het politiebureau in Zutphen te botsen, heeft een 48-jarige man uit die plaats een flinke schade veroorzaakt. 'De deur was hierdoor compleet ontzet en in de ruit zaten meerdere barsten', laat de politie via Facebook weten.