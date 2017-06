Het Witte Lint is nu vooral een gekleurd lint

Wie dezer dagen over de provinciale weg N348 bij Zutphen rijdt, kijkt zijn ogen uit. Landschapskunstwerk Het Witte Lint is allesbehalve wit. De bermen kleuren rood en geel. Een bloemenzee die wordt bestempeld als een geschenk van Moeder Natuur .

Het Witte Lint bestaat uit een lage dijk en een rij bewust scheef opgekweekte meidoorns -in totaal 1.177 stuks- hangend boven witte granieten palen. Het vorig jaar in opdracht van de provincie Gelderland aangebrachte landschapskunstwerk is enkele kilometers lang en is geïnspireerd op het witte IJsselfront van Zutphen.

Klaprozen

Waar de meeste meidoorns alweer zijn uitgebloeid - ze waren volgens een woordvoerder van de provincie een week wit, wordt de aandacht nu door wat anders dan de scheve bomen getrokken.

Overal in de bermen staan bloeiende klaprozen en naar wat het lijkt kool- of raapzaad. Het Witte Lint is plots een gekleurd lint. Volgens de zegsvrouw van de provincie mogen de bloemen nog even blijven staan, ook al horen ze niet bij het ontwerp van het kunstwerk. "We beschouwen de bloemen als een cadeautje van Moeder Natuur. We gaan dus pas maaien na de bloeiperiode, waarschijnlijk ergens eind juni."

Volledig scherm De meidoorns hebben een week gebloeid. Nu trekken vooral klaprozen de aandacht. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

De provincie Gelderland heeft de bloemen niet zelf gezaaid. Ook bij het initiatief Zutphen Bijenstad, dat zich al jaren sterk maakt voor een bijenlint dat bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken tuin met bijvriendelijke beplantingen, weten ze van niets. "Maar we zijn hier wel blij mee", zegt Piek Stor. "We hebben enkele jaren geleden met de provincie om tafel gezeten om te praten over witte bloemen, als aanvulling op de meidoorns. Met onze suggesties is toen niets gedaan. Nu doet de natuur zelf haar werk, wat goed is voor de bij."

Omstreden