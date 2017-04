Intensive care waarschijnlijk snel terug in Zutphen

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Gelre ziekenhuizen Michel Galjee deelde mee dat hij verwacht dat er binnen enkele weken weer een afdeling met zo’n status in Zutphen is. De komende tijd wordt daarover nog overlegd met de wetenschappelijke vereniging.

Toekomstbestendig

Waarom deze beslissing nu is genomen en niet eerder is gecommuniceerd blijft volledig onduidelijk. Toen locatiedirecteur Mutaers van Gelre Zutphen de statusverandering van de Intensive Care-afdeling begin maart bekendmaakte werd nog met geen woord gerept over een tijdelijke maatregel. Het afschalen van de Intensive Care (IC) naar High Care (HC) moest bezien worden in het licht van een verdere specialisatie van de ziekenhuizen in Zutphen en Apeldoorn, waarbij Apeldoorn zich in toenemende mate op hoogspecialistische zorg zou gaan richten en Zutphen op chronische zorg. De keuze zou de ziekenhuizen toekomstbestendiger moeten maken, daarbij speelde een belangrijke rol dat de afdeling op een aantal punten niet meer aan strengere normen voor Intensive Care-afdelingen voldeed. De keuze zou destijds wat Mutsaers betreft niet los te zien zijn van financiële overwegingen.

Statusverhoging

Het besluit wekte veel onrust en was voor de partijen in de Zutphense raad aanleiding om de motie in te dienen. Ook omliggende gemeenten maakten zich zorgen over het zorgniveau bij het Zutphense ziekenhuis, bleek gisteren. Tot ieders verrassing blijkt nu dus toch weer te worden gewerkt aan een statusverhoging van de afdeling. Financiële overwegingen speelden bij het eerdere besluit geen rol, stelde Galjee maandagavond.