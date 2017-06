Leden moeten oordelen: doorgaan met windmolenplan bij Zutphen/Eefde?

Over ruim een maand is bekend of de vier initiatiefnemende energiecoöperaties hun plan om te komen tot twee windmolens bij Zutphen/Eefde doorzetten. Alle vier de coöperaties houden de komende weken ledenvergadering om een go or no go – doorgaan of niet- te bepalen.