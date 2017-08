Lobby voor aanpak sportpark Zuidveen

Vertegenwoordigers van de verenigingen zitten in september met de gemeente om de tafel om te bekijken wat er mogelijk is. “Het duurt allemaal veel te lang. We zijn er al een jaar mee bezig, maar er worden geen knopen doorgehakt”, licht voorzitter Stan Hompe van wielersportvereniging ETP Zutphen toe. Verbetering van de verkeersveiligheid op het Zutphense sportpark is wat Hompe betreft hard nodig. “Er wordt veel te hard gereden, waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren.” Duidelijke bewegwijzering moet wat de clubs betreft in elk geval onderdeel uitmaken van de verbetering van het sportpark. Een deskundige zou moeten gaan bekijken welke in het verkeersplan voorgestelde maatregelen effectief en uitvoerbaar zijn.

Verkeersveiligheid

Behalve betere bewegwijzering en maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten is ook parkeren een steeds groter wordend issue, meent Hompe. “Als we als clubs allemaal tegelijk wat doen, dan is het zo vol daar. Dan gaan er al auto’s tussen de bomen aan de Laan naar Eme staan.” Als dat het geval is zetten de clubs verkeersregelaars in, maar volgens de ETP-voorzitter is de gemeente niet blij met de situatie vanwege mogelijke aantasting van de flora en fauna in de groenstrook langs de doorgaande weg. Hompe: “Op zich kan het allemaal wel, maar iemand moet gewoon zeggen: en zo gaan we het doen, het wordt gedoogd of niet.”

Samenwerking