Lowlands, land van de liefde: 'Zonder het festival hadden we geen verbouwing'

Bente en Rob kunnen er ruimschoots over meepraten. Dit jaar gaan ze eens niet naar Lowlands, ze zijn druk aan het klussen. ,,Maar dat klussen heeft alles met Lowlands te maken, anders hadden we deze verbouwing ook niet gehad.’’

Bente Kok (27) woonde in Amsterdam toen ze Rob Brama (34) uit Almelo ontmoette op Lowlands. Ze werden verliefd in Biddinghuizen en wonen sinds kort in Zutphen. Binnenkort hebben ze een heuse Low Wedding. Ja, ze gaan trouwen, klinkt het bijna verbaasd. Brama: ,,Ik heb nooit gedacht dat ik mijn vrouw zou vinden op Lowlands. Lowlands is normaal de plaats van de kortstondige liefdes. Het festival van een keer de tent delen en dat was het. Bij ons zat het anders.’’

Romantische plek

Vier jaar geleden ontmoetten de twee elkaar. Bente: ,,Eerst op een iets minder romantische plek… Een benzinetankstation. Ik ging met een vriend mee die met een clubje jongens naar Lowlands zou gaan. Hij had nog een kaartje over. Tussen al die vrienden, ontdekte ik Rob ineens.’’

Bente wist het bij de benzinepomp al. ,,God, dat is een leuke. Later op het festivalterrein, op de camping, kregen we echt innig contact.’’ Rob: ,,Toen hebben we ook gezoend. Bente kwam uit Amsterdam, woonde aan de Herengracht, maar is geboren en deels opgegroeid in de Achterhoek.

Tukkers en Achterhoekers begrijpen elkaar wel. Nou ja, dat bleek al snel…’’