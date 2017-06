Man die agent probeerde te wurgen in Zutphen blijft in cel

'Langste boomgaard van Europa' wint Gelderse prijsvraag

18:18 De prijsvraag ‘Maak Gelderland Mooier’, een initiatief van de provincie, is gewonnen door ‘de langste boomgaard van Europa’ in de Gelderse Corridor. De tweede prijs is voor ‘Verbinden, groeien en doen’ in de gemeente Brummen. De winnaars zijn woensdag bekendgemaakt in Harderwijk.