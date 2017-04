Medewerker politie lekte informatie aan verdachte van overvallen oudijzerhandelaren

De diender zou informatie uit de politiesystemen hebben doorgespeeld aan een verdachte in het strafrechtelijke onderzoek rondom de overvallen in Overijssel en Gelderland. In deze zaak zitten inmiddels drie verdachten uit Zutphen vast. Of het doorspelen van de informatie van invloed is geweest op het onderzoek, kon de politie nog niet zeggen.