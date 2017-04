Minste jeugdhulp in Staphorst, Zutphen koploper

Flinke vertraging aanleg rondweg De Hoven

27 april De provincie Gelderland heeft de geplande oplevering van de nieuwe rondweg N345 om De Hoven in Zutphen flink opgeschoven. Tot voor kort was het nog de bedoeling om de weg eind volgend jaar op te leveren, met een eventuele uitloop tot uiterlijk medio 2019. Omdat de grondverwerving trager verloopt dan verwacht is de ingebruikname van de provinciale weg nu pas op z’n vroegst in het najaar van 2019 gepland, maar ook 2020 is een optie.