Nog geen oplossing onderkomen voedselbank Zutphen

Klagen

Toch was zelfs toen het probleem niet opgelost. Foutparkeers parkeerden alsnog op de 'voedselbankplekken'. Bovendien werd door omwonenden steeds vaker geklaagd over overlast door toeleveranciers en klanten van de voedselbank. De gemeente zou het liefst zien dat De Eetketen naar een andere plek verhuist. De voedselbank gaf eerder aan niet over de financiële middelen te beschikken om zo’n nieuw onderkomen te kunnen betalen.

Tijdelijke maatregelen

Het aanwijzen van de twee plekken voor een half jaar gaf de gemeente vorig jaar de tijd om met de voedselbank en omwonenden in overleg te gaan over een structurele oplossing, maar die is nog altijd niet gevonden. Het besluit om de tijdelijke maatregel nu een jaar te verlengen noemt De Jonge daarom ook ‘niet echt chique’. “We zijn geen fan van tijdelijke maatregelen. Maar er is meer tijd nodig voor gesprekken over het versterken van de samenwerking tussen gemeente en voedselbank en voor het kijken naar andere huisvesting. We hebben ons in eerste instantie vooral gericht op het met elkaar in gesprek raken en de beheersing van overlast.” Dat laatste heeft nog niet tot voldoende resultaat geleid, geeft De Jonge toe. Omwonenden geven aan nog altijd overlast te ervaren.