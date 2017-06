Noorderhaven, Zutphens nieuwe openluchtzwembad

Het mag niet, volgens bordjes is het zelfs verboden, maar daar lijkt nauwelijks iemand van onder de indruk. En dus wordt er volop gezwommen in de Noorderhaven, de vorig jaar officieel geopende nieuwe jachthaven in Zutphen. Daar waar nog altijd geen boten kunnen, dan wel mogen afmeren.

Op warme dagen krioelt het van jongeren. Ze liggen te zonnen op aanlegsteigers, springen en duiken van de metershoge kades en trekken baantjes in het havenbassin. De gemeente Zutphen weet niet goed hoe ermee om te gaan. Boetes zijn er volgens een woordvoerder niet uitgedeeld maar ondertussen hebben al wel meerdere vernielingen plaatsgevonden. Deze week nog is een trap gesloopt. "Daarvan is aangifte gedaan", vertelt de zegsvrouw. "Jammer dat zoiets gebeurt."

Gevaarlijk

Langs de kade van de haven staan twee borden die aangeven dat er niet gezwommen mag worden. Ondertussen springt een gillende jongen met zwiepende armen in het water. De woordvoerder van de gemeente legt uit dat de borden zijn geplaatst om zwemmers te ontmoedigen, vooral uit veiligheidsoverwegingen. "Er is daar geen toezicht, de onderstroom in het water kan gevaar opleveren en door het troebele water is de diepte lastig in te schatten", vertelt de zegsvrouw. "We zullen de komende periode extra toezien en mensen aanspreken op de gevaren."

Quote Waarom zouden we hier niet mogen zwemmen als hier toch geen boten of schepen liggen? Kaylee (18), Zutphen

In de haven zelf liggen ze daar niet wakker van. "Laat ze maar komen", zegt de zeventienjarige Nick, nadat hij via één van de trappen langs de damwanden weer de kade is opgeklommen. "We doen hier niets verkeerd. Rommel verdwijnt in de prullenbakken en we hebben vooral plezier", stelt hij. Van vernielingen zegt hij niets te hebben gehoord. "Er zijn er altijd wel een paar die het voor de rest verpesten", zegt hij. Op een steenworp afstand ligt Kaylee (18) met haar vriendinnen te zonnen. Ze haalt haar schouders op over de verbodsbordjes: "Waarom zouden we hier niet mogen zwemmen als hier toch geen boten of schepen liggen?"

Jaar na opening

Vaartuigen liggen er inderdaad niet. Verboden af te meren, staat geschreven op grote gele borden. Bijna een jaar na de officiële opening van de Noorderhaven laat de daadwerkelijke ingebruikname op zich wachten. Dat terwijl vorig jaar kosten noch moeite zijn gespaard om Zutphens nieuwe paradepaardje te presenteren. Een helikopter, een jetski, een parachutist en twee flyboarders werden er door de gemeente bijgehaald om de nieuwe jachthaven met 49 ligplaatsen aan het publiek te tonen. De totale rekening van het feestje: 27.000 euro.

Volledig scherm Waterpret in Zutphen, twee waaghalzen springen van de kade bij de nieuwe jachthaven. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Afmeren kan nog niet omdat de haven nog niet volledig blijkt afgebouwd. Zo ontbreken voorzieningen als water en wifi en wil de gemeente ook nog een loopbrug plaatsen die de aanlegsteiger verbindt met de kade. De vertraging is ontstaan omdat niet alles van het oorspronkelijke ontwerp voldeed aan geldende regelgeving en veiligheidsnormen. Naar verwachting wordt de loopbrug met bijhorend ponton eind juni geplaatst. "In principe zouden daarna schepen de haven mogen binnenvaren", stelt de zegsvrouw.

Klacht