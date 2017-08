Ole Nieling woont in z'n kunstwerk in Zutphen

Het met ruwe planken en boomstammen in elkaar gezette bouwsel ziet er niet bepaald comfortabel uit, maar daar heeft Nieling niet zo'n probleem mee. De jonge kunstenaar bracht vorig jaar namelijk een half jaar in de wildernis van Noorwegen door en bouwde er de hut, die nu onderdeel is van een expositie die werd geselecteerd door Het Koelhuis en Het Kunstgemaal Bronkhorst.

Kamperen

Nieling kreeg in het derde jaar van zijn studie de mogelijkheid om stage te lopen aan de universiteit in Trondheim in Noorwegen. De student besloot daarop om in hartje winter, januari vorig jaar, midden in de bergen te gaan kamperen, op tweeëneenhalf uur lopen van de stad. Met geen mens in de buurt, vrijwel geen zonlicht en een nachtelijke temperatuur tussen de min 20 en min 25 graden stond hem heel wat te wachten in zijn legertentje.