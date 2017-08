OM: wietteler (22) moet zitten na plantage Zutphens café

M. kreeg begin 2015 bezoek van de politie, die na een anonieme tip in actie kwam. Agenten troffen de man uit Zoetermeer en nog een andere man aan en vonden in twee slaapkamers en op zolder zo'n 250 wietplanten. Op zolder was zojuist geoogst. Justitie wil dat het crimineel verdiende geld terugvloeit in de staatskas, het gaat om ruim 125.000 euro.

Geoogst

Een overbuurman verklaarde dat hij de andere man wel drie, vier keer in de week langs zag komen. Hij ontkende en zei dat hij er die dag toevallig was. M. bekende dat hij de wietkwekerij zelf had aangelegd, dat hij het pand voor een jaar had gehuurd en in eerste instantie geen huur hoefde te betalen. Omdat er volgens hem eerder een wietplantage in had gezeten. Bij het derde verhoor gaf hij toe dat hij van twee, drie vrienden hulp had gekregen en dat hij op zolder twee keer had geoogst.