Oma Gea (70) volbrengt tocht ondanks hoogtevrees

Gea Moser heeft al van kinds af aan flink last van hoogtevrees, maar vatte het plan op om haar angst te overwinnen door het lopen van een kilometers lange tocht langs duizelingwekkende afgronden.

De Tocht

De Caminito del Rey is een bijna vier kilometer lange wandelweg over een smal balkon dat in een vierhonderd meter diep ravijn op honderd meter hoogte boven de rivier tegen de steile rotswanden is geklemd.

Goed doel

Behalve het overwinnen van haar angst haalt oma Gea met de tocht ook geld binnen voor haar voormalige sponsorkind Maria Elena, die in de Dominicaanse Republiek een muziekschool is gestart. Het doel was om 1500 euro binnen te halen voor de aanschaf van muziekinstrumenten, met bijna 3900 euro is dat ruimschoots behaald.

Het laatste uur