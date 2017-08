Oude mobieltjes Zutphen naar Stichting Opkikker dankzij Oldebroeker Jesse (13)

Jesse had Zutphen een brief gestuurd, waarin hij vroeg of Zutphen haar oude mobieltjes aan de stichting wilde doneren. De jonge Oldebroeker genas zelf van kanker en is zich gaan inzetten voor andere zieke kinderen. Dat doet hij dus door oude mobieltjes in te zamelen. Dat levert geld op, Stichting Opkikker bezorgt gezinnen met een langdurig ziek kind daarvan een mooie dag.