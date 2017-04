Rapport windmolens binnenkort gepresenteerd

Het Groningse onderzoeksbureau Enneüs maakt dinsdag 18 april de resultaten bekend van het draagvlakonderzoek naar de komst van windmolens langs het Twentekanaal in Zutphen. Enneüs heeft eerder van de gemeente Lochem opdracht gekregen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak bestaat in de omgeving van de beoogde locaties waar de windmolens moeten komen te staan.

Buitengebied Eefde

De windturbines zijn ingetekend aan de noordzijde van het kanaal, nabij het buitengebied van Eefde, vlakbij de gemeentegrens van Lochem en Zutphen. In het onderzoek is ook een molen meegenomen die ontwikkeld wordt door Waterschap Rijn en IJssel.

Keukentafelgesprekken

Huishoudens binnen een straal van 750 meter (dat zijn er 50) zijn begin dit jaar door Enneüs benaderd voor een zogenoemd keukentafelgesprek. Huishoudens die in een cirkel van twee kilometer van de beoogde molens wonen - 4.462 adressen - kregen een vragenlijst toegestuurd. Daarnaast is een steekproef genomen bij huishoudens die tot vijf kilometer van de molenlocaties wonen.

Het rapport geeft informatie over het draagvlak in de omgeving, maar biedt geen harde conclusies over de haalbaarheid van de windmolens. De presentatie van het onderzoeksrapport vindt plaats in Lochem, in het plaatselijke stadhuis.