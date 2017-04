Schepen Marshaven worden opgeruimd

De gemeente heeft de eigenaar na de laatste keer dat de beide schepen water maakten gevraagd de vaartuigen weg te halen, maar aan een termijn die aan dat verzoek is verbonden werd geen gehoor gegeven.

Milieuschade

Daarop heeft de gemeente besloten nu zelf de schepen, die nog altijd onder water staan, weg te laten halen. Op lange termijn zou er namelijk kans op het ontstaan van milieuschade zijn door weglekkende gevaarlijke stoffen. Bovendien vormen de boten volgens de gemeente een belemmering van het vaarwater en is er gevaar voor beschadiging van schepen en andere drijvende voorwerpen in de Marshaven. Om de schepen te kunnen ruimen is de Wrakkenwet van stal gehaald.

Eigenaar

In eerste instantie was het voor de gemeente lastig om vast te stellen wie de eigenaar was van de schepen, die vroeger onderdeel uitmaakten van het bedrijf Janny's Watersport. ,,Nadat dat duidelijk werd en de termijn was verlopen hebben we op basis van juridisch advies besloten deze stap te zetten”, licht een gemeentelijk woordvoerder toe. De eigenaar zou de boten in theorie weer op kunnen eisen, ,,maar dan ligt er wel een rekening klaar. Sowieso gaan we proberen om de gemaakte kosten op de eigenaar te verhalen.”

Duikers