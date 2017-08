Sectie op lichaam Andres Rodriguez afgerond, uitvaart maandag

Rodriguez belandde in de nacht van 8 juli in coma na een mishandeling bij de Lidl in Warnsveld. Hij is nooit meer bij kennis gekomen en overleed zondag. Justitie heeft vervolgens sectie laten verrichten op het lichaam. Daaruit moet duidelijk worden of de zeer geliefde Rodriguez ernstige hersenschade heeft opgelopen door de mishandeling, of door een val met zijn hoofd op de grond. Een zegsvrouw van het OM wil vragen daarover nog niet beantwoorden.