Sectie op lichaam mishandelde Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld

Sectie op het lichaam van Andres Rodriguez uit Warnsveld moet onomstotelijk duidelijk maken of hij is overleden als gevolg van zijn mishandeling begin juli.

,,Dat kan gevolgen hebben voor de eventuele strafmaat'', zegt een woordvoerder van Politie Oost Nederland, die vertelt dat er sectie wordt verricht op de 26-jarige Warnsvelder.

Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag 8 juli zo hard geslagen in zijn woonplaats dat hij ernstig hersenletsel opliep. Sindsdien is hij in coma gehouden in het ziekenhuis in Zwolle. Andres' pleegvader maakte het overlijden van Rodriguez afgelopen weekeinde bekend via Facebook.

Drie verdachten

In totaal zijn drie verdachten aangehouden in deze zaak. Het gaat om een vrouw (26) uit Brummen en twee mannen van 25 en 36 uit Zutphen. De 36-jarige zit nog in de cel. De andere twee zijn op vrije voeten, maar gelden nog wel als verdachten.

Strafeis

,,Het onderzoek is nog volop bezig'', zegt de politiewoordvoerder. Als uit de sectie duidelijk wordt dat Rodriguez is overleden aan de gevolgen van zijn mishandeling, kan dat voor de officier van justitie van het Openbaar Ministerie reden zijn om een zwaardere straf te eisen als het tot een rechtszaak komt. De rechter bepaalt uiteindelijk of een straf op zijn plaats is en wat die moet zijn. Het overlijden van Rodriguez is niet van invloed op het politieonderzoek zelf, laat de woordvoerder weten.

Verbijsterd

De mishandeling zorgde voor een flinke schokgolf door Warnsveld. Vrienden waren verbijsterd, er werd een stille tocht gehouden en voor de familie werd een crowdfundactie opgezet om vliegtickets voor zijn oma en tante te betalen.

Op Mensenlinq is een condoleanceregister geopend voor Andres Rodriguez.