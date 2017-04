'Stefan S. uit Zutphen was brein achter miljoenenoplichting in Oosterbeek'

,,S. is heel creatief, hij verzon de producten, die medewerkers dan moesten verkopen’’, zegt een bron, die anoniem wil blijven. ,,Hij zei gewoon: 'nu gaan we dit verkopen'.’’

Hollandsche Wind

Zo begonnen de oplichters afgelopen jaar met Noordenwind (vastgoed), gingen ze daarna over op Hollandsche Wind (windmolens) en boden ze daarna beleggingen in zonnepanelen aan via Morvan Capital. Toen dat in februari stopte, werd Bright Invest gelanceerd, waarbij 'in slimme en heldere renderende projecten' geïnvesteerd kon worden.