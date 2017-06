Vrijspraak voor verdachte overval Zutphense supermarkt

15:57 De verdachte van een mislukte overvalpoging op de Spar in Zutphen is donderdag vrijgesproken door de rechtbank Gelderland. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de 41-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, de dader is in deze zaak.