Taalhuis Zutphen/Lochem kan vraag niet aan

Er is een groeiende belangstelling voor het Taalhuis Zutphen/Lochem. Via het Taalhuis kunnen laaggeletterden proberen hun taalvaardigheid op te krikken.

Laaggeletterd of analfabeet

Momenteel zijn er 138 laaggeletterde mensen die taalles krijgen. Het Taalhuis, dat in december 2015 is begonnen, heeft nu een wachtlijst met elf zogenaamde taalvragers, zegt José Boone, zij is coördinator van het Taalhuis. Een laaggeletterde zit qua taalvaardigheid op het niveau van ongeveer eind basisschool. ,,Er is een wezenlijk verschil tussen een analfabeet en een laaggeletterde, maar ook een laaggeletterde heeft een taalniveau dat niet toereikend is om je in deze maatschappij staande te houden'', zegt Boone.