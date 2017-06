TC Welgelegen grijpt titel in Hoofdklasse

Het kampioenschap is gerust verrassend te noemen, want het was pas het allereerste seizoen ooit dat TC Welgelegen uitkwam in de Hoofdklasse. ,,Dit hadden wij ook niet verwacht”, klinkt tennisser Reinier Molendijk opgewekt. ,,Onze doelstelling was eigenlijk handhaving, maar het is best goed gelopen. Het is niet eens zo dat we heel veel mazzel hebben gehad, hoewel je natuurlijk soms wel een potje met geluk afsluit.”