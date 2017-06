Tonnen nodig voor opkrikken 'De Graafschap'-mountainbikeroute

De vier gemeenten (Lochem, Berkelland, Zutphen en Bronckhorst) waarbinnen de mountainbikeroute nu slingert, blazen via Achterhoek Toerisme in de bus om de route te moderniseren. Dat moet toeristen trekken en zo de lokale economie stimuleren, maar zonder dat de individuele mountainbiker de knip hoeft te trekken. Want een betaald vignet of op een andere manier geld vragen van gebruikers van de route, is ondoenlijk.

Route aanpassen

De route moet een beetje worden aangepast. Soms is het een kwestie van wat onderhoud, soms kan het allemaal iets spannender. Er moet worden gepraat met landeigenaren om stukjes route onverhard door te kunnen laten lopen. Want mountainbikers fietsen het liefst onverhard door, in plaats van over de weg naar het volgende bochtenparcours.

Nieuwe aansluitingen

De mtb-route De Graafschap is ruim 20 jaar geleden aangelegd vanuit Zutphen door Lochem en Bronckhorst naar Berkelland. Inmiddels zijn ook in andere buurgemeenten uitdagende mtb-routes aangelegd. In de toekomst kunnen ook daarmee aansluitingen kan worden gemaakt.

Zutphen, Lochem, Bronckhorst en Berkelland betalen elk 25 mille voor het opwaarderen van de route en het zo mogelijk verder uitbouwen ervan. De samenwerkende gemeenten en de provincie moeten ook meebetalen.