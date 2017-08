Video duikt op over fatale mishandeling Andres Rodriguez

VideoOnder vrienden en kennissen van de zondag overleden Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld wordt een video rondgestuurd waarin een man zegt dat hij aanwezig was bij de fatale mishandeling. De politie zegt het ruim twee minuten durende filmpje mee te nemen in het onderzoek.

Op de beelden is te horen dat een man vertelt over de vechtpartij bij de Lidl in Warnsveld. ,,Ja, Andres krijgt zo’n harde klap. Afgelopen. Ik sta er bij. Hij ligt op de grond. Wat kan ik nog meer doen?”, zegt hij. Het lijkt er op dat vrienden van Rodriguez verhaal komen halen bij hem, terwijl iemand anders de boel probeert te sussen.

Geholpen

De man zegt dat hij zijn best heeft gedaan voor het slachtoffer. ,,Ik heb geholpen.” En even later: ,,Ik ben er bij geweest. Ik heb gezien hoe het is gegaan. Ik heb die jongen… Ik dacht, hij wordt wel wakker. Snap je?”

Uitspraken

Het is niet duidelijk of de hoofdpersoon uit de video weet dat hij gefilmd wordt. Voor de politie maakt dat niet uit. ,,Wij gebruiken alle informatie die we onder ogen krijgen.” Volgens ingewijden is de ondervraagde man in het filmpje kortstondig als verdachte gehoord in de zaak Rodriguez, maar is hij snel weer vrijgelaten. De politie kan dat bevestigen, noch ontkennen. ,,Wij doen hier geen uitspraken over.”

Rodriguez

Andres Rodriguez werd in de nacht van 8 juli mishandeld. Hij belandde in een coma en zou nooit meer ontwaken. Zondag stierf hij aan zijn verwondingen. Justitie heeft sectie op het lichaam verricht, maar wil nog niet zeggen wat de uitkomsten zijn. Of hij is overleden door de mishandeling of door een val met zijn hoofd op de stenen, is nog onduidelijk.