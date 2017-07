Vier mannen opgepakt bij vondst hennepkwekerij in Zutphen

Jochem Myjer stiekem getrouwd met zijn 'lei­ding­ge­ven­de'

3 juli De Leidse cabaretier Jochem Myjer (40) is in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Marloes Nova (40). Bij een feestelijke foto, waarop Jochem zielsgelukkig de hand van zijn vrouw vasthoudt, geeft hij op Twitter toe dat hij stiekem getrouwd is.