Voetbalclub AZC Zutphen voert nieuw beleid in na ophef rond vrijwilliger

Dit weekend werd onthuld dat de wedstrijdsecretaris in het verleden als tafeltennistrainer seksueel over de schreef is gegaan bij minderjarige pupillen. De man is inmiddels de deur gewezen bij de club.

,,Zou zich nu iemand aanmelden met zo'n achtergrond, dan zouden we er niet mee in zee gaan. Je moet het niet meer willen als vereniging." Er komt sinds een paar dagen ontzettend veel af op voorzitter José Luesink van voetbalvereniging AZC. Zaterdag werd duidelijk dat de wedstrijdsecretaris van de Zutphense club zich in het verleden heeft vergrepen aan tafeltennispupillen. AZC wist ervan, maar besloot onder goede afspraken met hem verder te gaan. ,,Voor zover we weten is er in de dertien jaar dat hij wedstrijdsecretaris was nooit iets voorgevallen."

Beleid

Om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is de Zutphenaar nooit gevraagd. ,,Die had hij achteraf gewoon gekregen, omdat hij niet strafrechtelijk is veroordeeld", zegt Luesink. ,,We hebben ondertussen als club wel nieuw beleid dat nieuwe trainers en leiders een VOG moeten aanvragen. Dat trekken we door naar nieuwe vrijwilligers die zich bij ons melden."

De veelbesproken wedstrijdsecretaris heeft zijn functie neergelegd. Uit eigen wil, al was zijn positie onhoudbaar geworden. ,,We begrepen in het weekeinde dat er geen weg meer terug is. Hij wil ons niet nog meer schade berokkenen. Maar had hij wel door willen gaan, dan was die optie er niet meer", vertelt Luesink.