Vordenaar Timmy door in Idols, Zutphenaar Ziggy valt af

Timmy en Ziggy zaten bij de laatste acht van Idols 2017. In het Patronaat in Haarlem traden de deelnemers op met een liveband. Familie en vrienden juichten de deelnemers toe vanuit het publiek. Timmy mag nu door naar de volgende ronde en zit bij de laatste zes. Hij zong het nummer Hold on. Voor Ziggy houdt het avontuur op.

Timmy is leraar op de Achtsprong in Zutphen. Ziggy is pas vijftien jaar en kwam eerder niet door de pre-audities van andere talentenshows Holland's Got Talent en The Voice Kids. De jury had ondanks het slechte nieuws nog wel mooie woorden voor Ziggy. Martijn Krabbé zei dat Ziggy 'nooit wordt vergeten'.