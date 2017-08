Vreemde briefjes in Zutphen blijven raadsel

De inhoud van de handgeschreven briefjes verschilt per keer, maar de woorden 'Sri Lanka', 'Renault Laguna', 'wapens' en 'Yerico' staan er bijna altijd in. De briefjes zijn onder meer gevonden achter ruitenwissers en brievenbussen van huizen. Omdat er onder meer ook seksueel getinte termen in de briefjes worden gebruikt, hebben de briefjes voor nogal wat onrust gezorgd.

Quote De briefjes blijven binnenkomen. Wie ze verspreidt is nog altijd niet duidelijk. Woordvoerder politie

Verward

Volgens een woordvoerder van de politie is de verspreider van de briefjes niet gestopt nadat de politie volop melding maakte van de zaak. "De briefjes blijven binnenkomen. Wie ze verspreidt is nog altijd niet duidelijk." Op basis van het handschrift vermoedt de politie dat de briefjes worden geschreven door een kind of door iemand die in de war is.

Op sommige van de verspreide briefjes staan ook namen en adressen. Eén adres van een woning aan de Gasthuiskamp in de wijk Noordveen is zelfs herhaaldelijk gebruikt, meldde de politie eerder. De bewoners van het adres hebben echter geen flauw idee waarom hun adres op de briefjes te vinden is. Hetzelfde geldt voor de eigenaar van een Renault Laguna, wiens kenteken in de briefjes is terug te vinden.