Warnsvelder (27) opgepakt in serie overvallen op oudijzerhandelaren

Een 27-jarige Warnsvelder is opgepakt voor betrokkenheid bij een overval in zijn woonplaats. De overval, die in februari plaatsvond, is mogelijk onderdeel van een reeks overvallen op oudijzerhandelaren in Oost-Nederland.

Een 58-jarige Warnsvelder, de vader van een oudijzerhandelaar, liep op 3 februari zijn huis uit toen hij werd bedreigd en overvallen met een vuurwapen. De politie zette een speciaal rechercheteam op de zaak en andere overvallen op ijzerboeren.

Dadergroep

Eerder berichte deze krant dat een dadergroep uit Zutphen mogelijk achter een lange reeks overvallen op oudijzerhandelaren in Oost-Nederland zat. De politie ging er vanuit dat de daders hun slachtoffers kenden. Iets wat de politie zorgen baarde. ,,We sluiten niet uit dat mensen het recht in eigen hand nemen," liet de politie in maart optekenen. Kort na deze uitspraak werden twee mannen, een 21-jarige en een 33-jarige Zutphenaar, opgepakt. Mogelijk is de nu opgepakte 27-jarige Warnsvelder ook betrokken bij andere overvallen. Dat heeft de politie nu in onderzoek.

Een overzicht gewapende overvallen:

22 augustus 2014:

Mislukte overval op medewerker van een metaalbedrijf aan de Heesweg in Raalte.

8 augustus 2015:

Overval op bewoonster Dahliastraat in Raalte. Ze is de zus van de man die een jaar eerder aan de Velduil werd overvallen.

13 juli 2016:

Overval op oudijzerhandelaar vlak voor diens woning in Raalte.

22 augustus 2016:

Overval op een oudijzerhandelaar aan de Velduil in Raalte-Noord.

26 augustus 2016:

58-jarige vrouw van oudijzerhandelaar overvallen in haar woning op het woonwagenkamp in Den Nul. Was in 2012 al eens eerder slachtoffer.

11 oktober 2016:

Overval op bejaarde man in Almelo.

24 oktober 2016:

Overval op autohandelaar in Wierden. Man wordt in zijn bil geschoten.

4 november 2016:

Mislukte overval op 63-jarige vrouw in Zwolle. Daders bellen met bosje rozen aan bij haar woning aan Ministerlaan.

20 januari 2017:

Mislukte overval op 41-jarige vrouw in Almelo.

30 januari 2017:

Een 54-jarige vrouw in Raalte wordt 's nachts in haar woning aan de Dahliastraat bruut overvallen. Het is de tweede keer in anderhalf jaar tijd dat zij slachtoffer wordt van een gewelddadige overval.