Warnsveldse snackbarhouder Ton de Wit (65) overleden

Warnsvelder (27) opgepakt in serie overvallen op oud­ij­zer­han­de­la­ren

13:09 Een 27-jarige Warnsvelder is opgepakt voor betrokkenheid bij een overval in zijn woonplaats. De overval, die in februari plaatsvond, is mogelijk onderdeel van een reeks overvallen op oudijzerhandelaren in Oost-Nederland.