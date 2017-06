Waterschap Rijn en IJssel maakt vaart met windmolenplan

Het waterschap verwacht daar bijna drie jaar voor nodig te hebben en mikt er op dat de drie molens in Zutphen en Duiven in 2020 of 2021 operationeel zijn. De drie turbines zijn een belangrijk onderdeel van de strategie van het waterschap om energieneutraal te worden. Bovenop de huidige investering is later nog eens 11,5 miljoen euro nodig voor de aanbesteding en bouw van de molens.

De windmolen van het waterschap langs het Twentekanaal bij Eefde moet straks naast twee windmolens van IJsselwind komen te staan, een samenwerkingsverband van vier energiecoöperaties uit Brummen, Voorst, Zutphen en Lochem. De leden van coöperatie LochemEnergie moeten zich op 28 juni als laatste van de vier uitspreken over het windmolenplan. In Lochem ligt de bouw van de windmolens op de grens van de gemeenten Zutphen en Lochem gevoelig. Uit een eerder gehouden draagvlakonderzoek bleek namelijk dat het grootste gedeelte van de direct omwonenden tegen het plan is.

Waar de weerstand in Lochem zwaar op de maag ligt pakt het waterschap alvast door. Een commissie buigt zich dinsdag over het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen. Over drie weken neemt het dagelijks bestuur van het waterschap vervolgens een definitief besluit. De uitkomsten van het draagvlakonderzoek zijn voor het waterschap geen reden om het eerder genomen principebesluit over de bouw van een windmolen in Zutphen te heroverwegen, meldt een woordvoerder van het waterschap. “We trekken als waterschap met IJsselwind op waar dat kan. Er is door ons niet uitgesproken dat we het plan afblazen als men in Lochem tegen is, maar als IJsselwind om die reden stopt ontstaat er ook voor ons natuurlijk wel een andere wereld.”