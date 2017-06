Weekendwandelaar met hart voor de IJssel ontwerpt eigen pad

Dolf Logemann beleefde als student de nodige kroegavonturen, maar raakte in die periode tevens gebiologeerd door een wat onschuldiger bezigheid: wandelen. De Warnsvelder beleefde op dat gebied een 'ontgroening' met het voltooien van de Pennine Way in het noorden van Engeland.

Het werd een nogal helse tocht van drie weken die 400 kilometer bestreek. Logemann (64) heeft inmiddels zijn eigen Pennine Way gecreëerd. De door hem bedachte 177 kilometer lange wandelroute IJsselpad, die sinds ruim een maand kan worden gelopen. ,,De IJssel is met afstand de mooiste rivier om langs te wandelen.''

Gesloopt

Tja, die drie weken in Engeland... Logemann weet het nog goed. ,,Ik was toen midden twintig en raakte geïntrigeerd door die tocht. Een broer van een goede vriendin had de Pennine Way al eens gelopen en samen met die vriendin ben ik de uitdaging aangegaan. Het werd een loodzware tocht. We zijn drie dagen niét weggeregend. Ik ben toen over fysieke grenzen heengegaan. Het is een tocht met zware, steile en onherbergzame stukken. Ik was lichamelijk behoorlijk gesloopt, maar óók definitief wandelgek. Die ervaring maakte veel indruk op me. De schoonheid van het landschap, het jezelf tot het uiterste dwingen... Ik was óm.''

Vorm van therapie

Logemann is inmiddels gepokt en gemazeld in de wandelsport. Heeft een zeer respectabel aantal kilometers op de teller. Hoeveel, dat weet hij niet precies. ,,Ik loop tien tot vijftien tochten per jaar, variërend in lengte. Ik ben een echte weekendwandelaar. Soms loop ik alleen, soms in een kleine groep. Die eenzame wandelingen maak ik bijna altijd als vorm van therapie. In situaties waarin ik twijfel of met een probleem worstel. Bijvoorbeeld negentien jaar geleden, toen ik van baan veranderde (Logemann is thans ecologisch adviseur, red.). Ik kon de knoop maar niet doorhakken en zat maar te piekeren. Toen ben ik een flink stuk gaan wandelen. De route kan ik me niet meer precies voor de geest halen, maar die leidde wel naar een besluit: ik wisselde van baan en heb daar nooit spijt van gehad.''

Volledig scherm Drie wandelaars langs IJssel. © Dolf Logemann

Teveel circus

Als Logemann met anderen gaat wandelen, staan rust en ontspanning centraal. ,,Mij zul je niet zien in de Vierdaagse. Veel te massaal en veel te veel een circus. Ik loop het liefst in een kleine groep. Mijn vrouw Anna Maria houdt ook van wandelen. Met haar maak ik regelmatig een tocht. Niet te lang, dat kan ze nu niet meer aan. Kilometertje of vijftien, da's een prima afstand. Ook met mijn zoon Menno maak ik regelmatig een tocht. Hij is nauw betrokken bij het IJsselpad-project. Ontwierp samen met mij de website van de tocht. Afgelopen zondag heb ik met Menno nog een stuk van het IJsselpad gelopen.''

Fascinerende IJssel

Met het voltooien van die route - die loopt van het boven Kampen gelegen Ramspol naar het zuidelijk gelegen Westervoort - heeft Logemann een project uit passie afgerond. Als kind raakte hij gefascineerd door de IJssel. ,,Ik heb in m'n jeugd een tijdje in Zutphen gewoond, pal aan de rivier. Ik zag voortdurend de meerdere gezichten van dat mooie, stromende water. De IJssel is nog niet verpest door woningbouw. Je hebt een paar stadsfronten langs de rivier, maar die versterken de schoonheid alleen maar. Tussen de steden in is de IJssel nagenoeg ongerept. Ik heb ook wel eens stukken langs andere rivieren gelopen, zoals de Waal, de Vecht en de Regge. Maar die hálen het niet bij de IJssel. De Waal is bijvoorbeeld veel te druk bevaren en heeft een paar echt lelijke stukken, met werven en zo.''

Bedankjes

Logemann zegt erin geslaagd te zijn om de IJssel in al haar schoonheid op te nemen in zijn route. ,,De tocht gaat volledig over publiekelijk toegankelijke paden, waardoor ik geen problemen heb gehad met landeigenaren. Het maken van de route begon met het bestuderen van landkaarten. Vervolgens heb ik stukken van de route gefietst en tenslotte ben ik de route nagelopen met enkele vrienden. Ik ben trots op het resultaat en merk aan de reacties op onze site dat ik het goed heb gedaan. De site is in een maand tijd 3600 keer bekeken, met een gemiddelde bezoekduur van een kleine vier minuten. Er staan veel bedankjes op en dat geeft me de bevestiging dat mijn route de moeite waard is.''