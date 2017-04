Weg Zutphen-Lochem in zomer toch open

LOCHEM/ZUTPHEN De provinciale weg tussen Zutphen en Lochem gaat in de zomer open, om een verkeerschaos rond Zutphen te voorkomen. De hoofdrijbaan is dan toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Dat bleek woensdagavond tijdens een inloopbijeenkomst over de onderhoudsklus aan de N346. Dat werk is vorige week begonnen en duurt tot het najaar. Het wegdek tussen Zutphen en Lochem wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt, evenals de parallelweg. Daarnaast worden drie kruispunten in Lochem, Almen en Warnsveld anders ingericht om de veiligheid te verbeteren.

Verkeersinfarct

Daarmee dreigde rond Zutphen in de zomer een verkeersinfarct te ontstaan. De oude IJsselbrug is dan namelijk acht weken afgesloten in verband met onderhoud. Om Zutphen in die periode toch bereikbaar te houden, is besloten om in de laatste week van juni en in juli en augustus geen werk te doen op de hoofdrijbaan van de N346. Die weg kan dan worden gebruikt door doorgaand verkeer.

Parallelweg

Volgende week begint het werk aan de parallelweg. Dat duurt vier weken. In die periode kan doorgaand verkeer nog wel over de hoofdrijbaan rijden. Vanaf week 19 (8 mei) gaan wegwerkers aan de slag op de hoofdrijbaan vanaf de rotonde bij Warnsveld tot Lochem. Dat duurt vier weken. Doorgaand verkeer wordt dan omgeleid via Vorden-Ruurlo-Borculo. Een andere andere omleidingsroute loopt via de provinciale weg door Eefde en Gorssel en de snelweg. In juni is de weg in Warnsveld tot aan de kruising met de Den Elterweg aan de beurt.