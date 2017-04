Werk aan IJsselkade maandag van start

Zorgen de werkzaamheden aan IJsselkade en Oude IJsselbrug voor een verkeerschaos in Zutphen of blijkt het allemaal heel erg mee te vallen? Op die vraag kan maandagochtend het eerste voorzichtige antwoord worden gegeven. Voor het eerst merkt het verkeer dan namelijk iets van de werkzaamheden aan het omvangrijke project waarmee IJsselkade en Oude IJsselbrug worden aangepakt.

Vanaf maandag tot halverwege juni is er namelijk alleen eenrichtingsverkeer mogelijk over de kade, vanaf de Oude IJsselbrug richting Bult van Ketjen. Gemotoriseerd verkeer dat richting De Hoven moet wordt in die periode via een oostelijke route langs het centrum omgeleid. Wat dat precies voor gevolgen heeft blijft afwachten. Wel is het aannemelijk dat er in de spits files gaan ontstaan op de omleidingroute langs Tadamastraat, Berkelsingel, Coehoornsingel, Burgemeester Dijckmeesterweg, Nieuwstad en Stationsplein. Forenzen die dagelijks vanuit Zutphen in de richting van Voorst en Apeldoorn rijden zullen waarschijnlijk vooral ’s ochtends rekening moeten houden met extra reistijd.

Matrixborden

De gemeente Zutphen plaatste al enige tijd geleden een aantal grote matrixborden waarop automobilisten op de aanstaande afsluiting worden gewezen. Op 9 maart was er bovendien een drukbezochte informatiebijeenkomst in het IJsselpaviljoen over de werkzaamheden. Dit weekend zullen er bovendien nog extra omleidingsborden worden aangebracht, verwacht een woordvoerder van de gemeente. “Maar zeker de eerste dagen zie je vaak toch dat weggebruikers nog hardnekkig hun oude route blijven volgen en doorrijden tot de versperring.”

Bij de gemeente waagt men zich niet aan voorspellingen over de gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de IJsselkade. “Er zullen vast files ontstaan. Maar we hebben geen cijfermateriaal omdat het heel lastig te voorspellen is wat het verkeer gaat doen”. Weggebruikers die omrijden, voor het openbaar vervoer kiezen, meer thuiswerken, carpoolen, al voor Zutphen omrijden of omrijden door de stad maken het volgens de gemeente lastig een verwachting uit te spreken.