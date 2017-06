'Wilhelminafontein verdient een betere standplaats'

De Wilhelminafontein staat sinds midden jaren negentig ietwat weggemoffeld op een lapje onbeduidend groen, in een hoekje nabij de Bourgonjetoren in het Zutphense centrum. Daar staat de fontein geparkeerd naast een speeltuin, zonder wateraansluiting. De gemeente Zutphen maakte eerder dit jaar bekend de fontein weer in werking te willen stellen, maar heeft nog niet besloten waar de springbron moet komen te staan.

Voorouders

Over één ding zijn bijna alle inzenders het eens: de ooit door inwoners van Zutphen aan de gemeente geschonken fontein verdient beter dan de huidige plek. Lezer Flip Wegenwijs spreekt zelfs schande over de manier waarop de gemeente is omgesprongen met het gietijzeren object: "Wat onze voorouders aan de fontein hebben uitgegeven, was voor die tijd een heel vermogen. Als ze dit hadden kunnen horen, dan zouden zij zich omdraaien in hun graf."

Over die bijdrage van inwoners -als een soort blijk van waardering voor toenmalig Koningin Wilhelmina- gaat de inzending van Gerrie Willemsen. Zij stuurt een kopie van de originele proclamatie toe, waarin Zutphenaren worden opgeroepen bij te dragen aan 'een blijvend aandenken' voor de koningin die in 1898 was ingehuldigd. Uit dat document blijkt dat inwoners destijds 'rentelooze aandeelen' konden nemen ter waarde van 25 cent. Haar suggestie voor een alternatieve locatie: "De binnentuin van het Oude Bornhof."

Volledig scherm Gerrie Willemsen-Heuvelink stuurde een kopie van de oorspronkelijke proclamatie, waarin Zutphenaren werden opgeroepen mee te betalen aan de Wilhelminafontein. © Gerrie Willemsen Heuvelink

Waar Willemsen denkt aan een compleet nieuwe standplaats, pleit meer dan de helft van de inzenders ervoor de fontein terug te plaatsen op de Houtmarkt, daar waar sinds de jaren negentig een moderne fontein staat met drie zuilen waarlangs water naar beneden stroomt. "De nieuwe fontein kan overal elders staan, want die heeft met Zutphen niets te maken", schrijft oud-Zutphenaar Jos Hartman. Enkele anderen geven concrete suggestiesmee voor een verhuizing van de drie zuilen. Zo ziet Lot van den Akker uit Warnsveld de moderne fontein liever verplaatst worden naar de IJsselkade. Jan Evers, die zelf werkzaam is voor de buitendienst van de gemeente Zutphen, noemt de Oosterbegraafplaats voor de zuilenfontein. Dit omdat de gemeente hier een waterwerk wil plaatsen. "Dan kunnen we twee vliegen in een klap slaan", aldus Evers.

'Houtmarkt' lijkt onhaalbaar

Hoewel de meeste inzenders dus pleiten voor 'eerherstel', lijkt dit in werkelijkheid nauwelijks haalbaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft begin dit jaar laten weten dat herplaatsing van de Wilhelminafontein op de Houtmarkt enkele tonnen kost. Daarmee reageerde het college afwijzend op het pleidooi dat oud-raadslid Theo Engelen vorig jaar deed in deze krant. Engelen wist zich gesteund door een opiniepeiling die was gehouden op Facebook. Meer dan 85 procent schaarde zich achter het idee voor herplaatsing.

Volledig scherm De Wilhelminafontein op de oorspronkelijke standplaats, tussen de Hout- en Zaadmarkt in de Zutphense binnenstad. © Archief

Waar de Houtmarkt als locatie volgens de beleidsmakers dus te duur is, wordt in het stadhuis wel degelijk over enkele andere locaties nagedacht. Neem de omgeving van het Vispoortplein, nabij de jachthaven en op een steenworp afstand van de huidige standplaats. Ook 's-Gravenhof, het plein aan de voet van de Walburgiskerk, wordt door een gemeentewoordvoerder genoemd. Lezers van deze krant doen meer suggesties. De Stationsstraat bijvoorbeeld. of de binnentuin van Hof van Heeckeren. Ook Noorderhaven, de nieuwe woonbuurt in opbouw achter het NS-station, wordt als optie gezien. Net als de IJsselkade. Maar ook de hoek van de Boompjeswal met de Laarstraat. "Past precies, het rondje zit al in de straat", stelt Jan Onstenk.

Eén iemand is bijzonder blij met al die suggesties: CDA'er Hein Brunsveld, raadslid in Zutphen. Hij diende onlangs een motie in die het college oproept op om een andere, betere plek voor de springbron te zoeken. Als suggestie gaf hij toen mee om de kosten al dan niet deels te dekken via crowdfunding, ofwel financiering via het publiek. Want Brunsveld weet ook: er zijn genoeg mensen in Zutphen die zich bekommeren om de fontein. Brunsveld over de lezersoproep van de Stentor: "In 1899 was de fontein een geschenk van de inwoners voor de stad en nu worden opnieuw locaties -en wellicht ook middelen- vanuit de inwoners aangedragen voor de stad."