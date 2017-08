Woede en verdriet na dood van mishandelde Andres

De dood van Andres Rodriguez (26) uit Warnsveld, die na een mishandeling begin juli in coma belandde, zorgt voor groot verdriet. En woede. Pleeg-vader Hans Burgers: ,,Dit had nooit mogen gebeuren, dit is zo zinloos. Andres was zo'n lieve, vrolijke jongen. Een glimlach van oor tot oor. We gaan hem heel erg missen."

,,Andres heeft eigenlijk vanaf het begin geen kans gehad om dit te overleven. Hij had zo veel bloeduitstortingen, zo veel schade aan zijn hersenen." Al weken leefden pleegvader Burgers, familie en vrienden van de zeer geliefde Rodriguez tussen hoop en vrees. Heel soms hoop, omdat Rodriguez af en toe een teken van leven leek te geven en een lichaamsdeel ietwat bewoog. Maar vooral vrees, omdat de uitkomsten van de scans van zijn hersenen zo slecht waren. Zondagavond kwam dan toch het gevreesde belletje van het ziekenhuis. ,,We moesten meteen komen, het ging niet goed met Andres. Kort na dat belletje is hij overleden."

Ruzie

Burgers reed na dat verschrikkelijke bericht naar de Lidl in Warnsveld. Om zijn pleegzoon te herdenken. Daar werd Rodriguez in de nacht van 8 juli mishandeld door één of meerdere mensen. Mogelijk nadat hij eerder die dag ruzie had en uren later in de val werd gelokt. De politie pakte in de dagen en weken die volgden verschillende verdachten op. Eén van hen zit nog vast. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Nu liggen er bloemen, kaarsen en hangt er een spandoek bij de supermarkt. ,,Je bent geen held, stop zinloos geweld", staat er op. ,,Elke dag leggen mensen daar bloemen neer. Het geeft goed aan hoe populair Andres was. Hij had geloof ik 1.400 vrienden op Facebook. Ik ga niet eens uitnodigingen voor de uitvaart versturen, want dan zou ik veel te veel kaarten nodig hebben. Nee, we nodigen iedereen uit. Er is zo veel steun vanuit de gemeenschap." Wanneer de uitvaart is, is nog onduidelijk, omdat justitie sectie op het lichaam verricht.

Strafmaat

Dat onderzoek moet volgens de politie duidelijk maken of hij het zware hersenletsel op heeft gelopen door één of meerdere klappen, of omdat hij met zijn hoofd op de grond viel. Dat kan voor de strafmaat verschil uitmaken. Burgers laat zich daar kort over uit. ,,Het is aan de recherche. Het enige dat ik er over wil zeggen is dat de dokter na het zien van al die bloeduitstortingen zei: dit kan nooit door één klap komen."

Rodriguez werd geboren in de Dominicaanse Republiek. ,,Op zijn achtste kwam hij bij mij te wonen. Hij had altijd een glimlach, al van kinds af aan. Zo'n brede grijns die me zelfs als ik chagrijnig was, vrolijk kon maken. Daarom had hij ook zo veel vrienden. Hij straalde."

Moeder

Z'n moeder kwam volgens Burgers speciaal voor haar zoon naar Nederland. ,,Hij had keurig zijn diploma gehaald, leek een baan te krijgen. Z'n moeder was er, dus hij had zijn leven volledig op de rit. En dan eindigt het zo. Als wij vroeger knokten, dan sloegen we elkaar hoogstens een bloedneus en dan was het klaar. Nu slaat zo iemand Andres dood. Onbegrijpelijk. We zijn zo woest, dat wil je niet weten."