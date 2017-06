Woningraam in Zutphen opgeblazen

Ruziezoekende Zutphenaar beledigt agenten

25 juni Een 49-jarige man is zaterdagavond aangehouden nadat hij zich had misdragen in de binnenstad van Zutphen. De Zutphenaar zou in eerste instantie klanten van café Camelot aan de Groenmarkt hebben lastig gevallen. Ook zou hij bedreigingen hebben geuit.