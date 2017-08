Zeven panden strijden om Zutphense Paltsprijs

Het is de vijfde keer dat Het Wijnhuisfonds, een stichting die waakt over het cultureel erfgoed in Zutphen, de Paltsprijs uitreikt. Volgens Silvia Heyl van het Wijnhuisfonds zijn in totaal acht panden aangemeld. "Eén locatie is afgevallen omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond", zegt Heyl. "Dit pand zal daarom bij de uitreiking in 2019 in aanmerking komen. Verder is ook het nieuwe Hof van Heeckeren aan 's-Gravenhof genomineerd. Maar omdat dit een pand van de gemeente is, dingt deze locatie alleen mee om de publieksprijs."