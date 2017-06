Zutphen grijpt naast titel 'beste binnenstad'

Zutphen maakt geen kans meer op de titel Beste Binnenstad 2017-2019. De Gelderse Hanzestad zit niet meer bij de laatste vijf genomineerden, zo is onlangs bekendgemaakt. Zutphen hoorde wel op de eerste lijst van geselecteerden in de categorie middelgrote steden.

Remco Feith, binnenstadsmanager in Zutphen, vindt het jammer dat 'zijn' stad niet meer bij de laatste vijf zit. ,,We zijn natuurlijk sowieso trots op onze nominatie. Dat we nu niet meer bij de laatste vijf zitten, betekent niet dat we ons minder gaan inzetten. Zo waren we bezig met het maken van een bidbook, waarin we het verhaal van de binnenstad vertellen. Dat zetten we gewoon door."

Positieve sentiment

Zutphen won eerder dit jaar al de BNG Erfgoedprijs 2017. Volgens Feith is er dus geen reden om bij de pakken neer te zitten. ,,Integendeel, we willen het positieve sentiment vasthouden. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de binnenstad en die blijven we vanuit binnenstadsmanagement aanjagen. Bovendien wordt de IJsselkade opgeknapt en 's-Gravenhof onder handen genomen. Alle reden om over twee jaar een nieuwe gooi te doen naar de titel."