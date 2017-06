Zutphen houdt miljoenen over voor sterkere stad

Focustrajecten

De gemeente wil investeren in bijvoorbeeld Cleantech (bedrijven die zich richten op hergebruiken van grondstoffen of het opwekken van schone energie en banen genereren) en de binnenstad ('s-Gravenhof en de Houtwal). Het college wil om die trajecten te begeleiden de ambtelijke organisatie kwalitatief versterken. Ook moet er geld overblijven voor nieuwe ideeën.

Aanvragen

Het college constateert daarbij overigens dat al doende een beleid wordt uitgestippeld, dat zich uitstrekt tot in de volgende bestuursperiode. ,,We willen in 2018 verder gaan op deze ingeslagen weg. Tegelijk zijn er in 2018 weer verkiezingen en wordt het politieke speelveld opnieuw gevormd. Het dilemma om met elkaar vol voor het focustraject te gaan en anderzijds ook ruimte te laten voor een nieuwe raad of nieuw college is wat ons betreft aan de orde.''