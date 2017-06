Zutphen moet bloeden voor branden

Dat heeft het plaatselijke college van burgemeester en wethouders vandaag bekendgemaakt. Betaalde de gemeente Zutphen vorig jaar nog 170.000 euro per jaar aan premie voor de brandverzekering, voor dit jaar komt het neer op 775.000 euro. De verhoging is doorgevoerd nadat de vorige verzekering voor al het gemeentelijke vastgoed per 1 januari van dit jaar afliep.

De gemeente Zutphen werd de afgelopen jaren geconfronteerd met branden in het voormalige duurzaamheidscentrum De Kaardebol aan de Harenbergweg (2014), Kindcentrum Lea Dasberg aan de Markolle (2015) en Vrije school De Berkel aan de Weerdslag in 2016. De twee eerstgenoemde branden zijn aangestoken, waarbij voor de brand in het kindcentrum een verdachte is aangehouden en later ook is veroordeeld. Voor de brand die De Kaardebol in de as legde, is nooit een verdachte opgepakt.