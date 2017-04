Zutphen op de kaart als toeristenstad

De Marstunnel en de parkeergarage in Noorderhaven in Zutphen gingen al de wereld over, maar ook de profilering van Zutphen als aantrekkelijke toeristenstad krijgt steeds meer aandacht. De stichting Zutphen Promotie werkt aan meer bekendheid en probeert journalisten, bloggers en andere publicisten uit binnen- en buitenland naar de stad te halen om zo meer positieve media-aandacht te genereren.

Vandaag verstuurt de NS bovendien een speciaal trein- en stadswandelingarrangement naar een miljoen mailadressen. In de e-special, een soort nieuwsbrief, besteedt de NS Spoordeelwinkel aandacht aan het arrangement, waarmee deelnemers voor 19 euro vanuit heel Nederland een treinretour en een stadswandeling door Zutphen krijgen aangeboden.

Certificering

De actie van de NS is een mooie opsteker voor manager Mark Schuitemaker van Zutphen Promotie. “Ik was er al bijna twee jaar mee bezig en opeens hapte de NS toe. Als er maar een half procent van dat miljoen van de aanbieding gebruik maakt is dat natuurlijk heel mooi.” De stadsgidsen zijn er in elk geval op voorbereid, meldt Schuitemaker. Er wordt bovendien gewerkt aan de certificering van de stadsgidsen om de kwaliteit te borgen.

Waslijst

Schuitemaker ziet dat de ingezette koers van Zutphen Promotie om aandacht voor Zutphen te creëren werkt. “We zitten de laatste paar maanden echt in een flow, het bereik gaat als een tierelier.” De Zutphenaar somt een flink aantal voorbeelden op. “We hebben onlangs de lancering van de Hanzelijn gehad waar Zutphen een prominente plaats inneemt. Rond een grote persbijeenkomst in Kampen over de Hanzedagen komen er binnenkort vijf journalisten op bezoek. Buitenlandse, maar bijvoorbeeld ook een vlogster van de Libelle. Dat is wel iemand met een bereik van 150.000 mensen.”